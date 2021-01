Así quedó la casa tras el violento desalojo. | Fuente: RPP

La señora Soledad Apolinario murió tras el violento desalojo de su casa, ubicada en la calle Los Lirios, en el distrito chalaco de Bellavista. La mujer falleció ayer tras varios días hospitalizada.

En diálogo con RPP Noticias, Luis Rojas Apolinario, su hijo, dijo que el desalojo tuvo lugar el pasado 11 de enero, diligencia que -sostuvo- contó con la presencia de policías, un fiscal y la abogada de la contraparte.

Sin embargo, el joven denunció que en plena diligencia ingresaron matones a la vivienda y lanzaron bombas molotov, lo que provocó un incendio dentro del predio.

“Yo personalmente me he prendido fuego con mi tío. Yo le he apagado a mi tío. (...) Yo exijo justicia. Han matado a mi mamá. Mi papá está al borde de la muerte”, manifestó.

Rojas Apolinario reconoció que su madre dio positivo a la COVID-19, pero aseguró que el certificado de defunción señala que la causa de la muerte fue la inhalación de gases tóxicos.

