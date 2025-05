Callao: vendedora resultó herida de bala tras intento de asalto a prestamista en terminal pesquero

La comerciante herida fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Una mujer resultó herida de bala en la pierna mientras vendía sus productos en el interior del terminal pesquero del Callao. El hecho ocurrió durante las primeras horas del día, mientras los transeúntes se disponían a hacer sus compras para el feriado.

RPP pudo conocer que -previamente- se registró un asalto en un puesto ubicado en la avenida Carlos Izaguirre del terminal pesquero. Los testigos informaron que escucharon cuatro disparos y uno de ellos le cayó a una vendedora.

En esa misma línea, uno de los comerciantes señaló que el objetivo habría sido robar dinero a una prestamista que tiene un puesto en el centro de abasto; sin embargo, al no encontrar a la propietaria del local, los delincuentes dispararon contra el encargado del negocio. Uno de los proyectiles le terminó cayendo en la pierna a la víctima.

Posteriormente, la comerciante herida fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión.

No se descarta robo a local de prestamista

Cabe destacar que, por el momento, no se descarta que el robo al local donde se encontraba la prestamista no haya ocurrido. Ello debido a que las autoridades y propietarios aún no han proporcionado información precisa sobre la sustracción del dinero de este puesto comercial.