Familia pide traslado de mujer grave a hospital con especialidad en neurología [VIDEO]

La familia de Yessenia Huillcamisa Quispe hizo un llamado a las autoridades a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La joven Yessenia Huillcamisa Quispe (26) sufrió el pasado domingo, 28 de noviembre, un violento accidente de tránsito, en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Dominicos, en el Callao, por el que quedó gravemente herida.

La mujer fue llevada de emergencia al Hospital Negreiros de EsSalud, donde permanece internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Los médicos le han dicho a la familia que la joven necesita ser tratada por un especialista en neurología, debido a las lesiones sufridas en el accidente. Sin embargo, los días pasan y esto no se concreta.

Pedido de ayuda

A través del Rotafono, los familiares de la mujer hicieron un llamado a las autoridades competentes, para que puedan acelerar el trámite y la paciente pueda ser derivada lo antes posible a un hospital con la especialidad que necesita.

“El doctor me informa de que ellos mandan correos a otros hospitales y la administración no responde. Cada día más avanza y no refieren al paciente”, señaló el esposo de Yessenia Huillcamisa Quispe.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: