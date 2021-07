Madre de niños invidentes sufrió el robo de su automóvil y los ladrones la extorsionan pidiéndole dinero

El automóvil fue robado en la puerta de la casa de la dueña, en el Callao. | Fuente: Rotafono

La señora Justina Acevedo, madre de dos niños invidentes, denunció el robo de su automóvil, ocurrido el pasado fin de semana en el frontis de su casa, en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

A través del Rotafono, Justina Acevedo hizo un pedido de ayuda a la Policía Nacional para que redoble esfuerzos y pueda recuperar su vehículo, con el que llevaba a sus hijos a terapia.

“Se robaron mi carrito, con el cual yo andaba a sus terapias. Tengo dos niños invidentes. Se llevaron sin compasión mi carrito y mi carrito no están de lujo. No sé dónde acudir, la verdad”, comentó la mujer.

Extorsionada

Justina Acevedo aseguró que los delincuentes que robaron su automóvil la han llamado por teléfono para extorsionarla. Los malvivientes le piden el pago de 3 500 soles a cambio de devolverles su vehículo.

“Quisiera que me devuelvan mi carro, pero me piden una cantidad de la cual no tengo cómo darles a ellos, porque no tenemos”, manifestó.

La mujer ya hizo la denuncia respectiva en la Comisaría de Pachacútec, pero los días pasan y aún no tiene una respuesta. Ella necesita el automóvil no solo para llevar a sus hijos a terapia, sino también para abastecer una pequeña bodega que ha abierto durante la pandemia.



