Un hombre murió acribillado en La Perla: sicarios dispararon más de 30 veces contra vehículo de la víctima

El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Moche. | Fuente: RPP / Xenia Martínez

Momentos de terror vivieron los vecinos de La Perla esta madrugada, luego de que se registrara un atentado con una ametralladora.

Un hombre, identificado como Jonathan Alvarado (26), murió acribillado dentro de su automóvil, en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Moche.

La víctima fue interceptada en la citada intersección por los sicarios, que dispararon indiscriminadamente. Los vecinos aseguraron haber escuchado entre 30 y 40 disparos de ametralladora.

“Yo salí de mi casa, me acerqué y he podido ver la camioneta. Tiene aproximadamente entre 30 y 40 disparos de bala. Había una persona dentro, el chofer, que estaba totalmente inconsciente”, manifestó un vecino, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

En investigación

Jonathan Alvarado, gravemente herido, fue trasladado de emergencia a la Clínica San Gabriel, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Las heridas sufridas fueron mortales.

Testigos del ataque aseguraron haber visto una camioneta color negro huyendo con dirección al Callao. Se presume que en ese vehículo iban los atacantes.

Los vecinos exigieron la presencia de policías y serenos en la zona, ya que -aseguraron- no es la primera vez que se registra un asesinato por encargo.

“Aquí no hay mucha seguridad. Puede pasar uno que otro serenazgo; hay una caseta cerca, pero no hay nadie. No hay cámaras de seguridad”, refirió un residente.



