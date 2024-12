Huánuco: liberan a exgobernador tras permanecer 18 meses de prisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Exgobernador de Huánuco salió en libertad tras permanecer 18 meses de prisión

El exgobernador regional de Huánuco Juan Manuel Alvarado Cornelio fue liberado después de permanecer en la cárcel durante 18 meses en prisión preventiva, acusado por irregularidades en la compra de laptops para docentes, informó la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

La decisión fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones Permanente, que dispuso su liberación inmediata del penal de Potracancha bajo medidas restrictivas.

Las autoridades argumentaron que el exgobernador Juan Alvarado puede someterse a reglas de conducta mientras continúan las investigaciones.

“Hay mucho que explicar, hay mucho que decir. Solamente puedo decir que el hombre debe ser temeroso de la justicia de Dios y no de la parte humana, porque la parte humana a veces los juristas actúan con un criterio mezquino o de envidia, no ven y no valoran”, dijo a RPP.

Los hechos

Según pudo conocer RPP, Juan Alvarado fue capturado el 23 de marzo de 2023 en Nuevo Chimbote, en Áncash, tras permanecer en la clandestinidad por dos órdenes de captura dictadas en su contra.

El funcionario es investigado por la irregular compra de 7 995 computadoras portátiles y por liderar la presunta organización criminal “Los negociadores de la región”, que presuntamente se encargaba de direccionar las obras del Gobierno Regional para favorecer a sus hijos, su sobrino y otros allegados.