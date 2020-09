Huánuco registra más de 27 mil contagios pero no tiene una planta de oxígeno, señaló el presidente del Cuerpo Médico del hospital EsSalud Huánuco, Rósulo Narciso Abad. | Fuente: RPP

La crisis política que hace más compleja la crisis sanitaria tuvo reacciones de indignación entre los dirigentes médicos. En Huánuco, región con 880 mil habitantes y con más de 27 mil casos de contagios reportados, el presidente del Cuerpo Médico del hospital EsSalud Huánuco, Rósulo Narciso Abad, cuestionó la pugna por el poder político.

“Tanto el Congreso como el Gobierno se pelean por quién roba más y no les importa el pueblo. Nosotros queremos un hospital y no nos dan; sin embargo, en coimas gastan, pero que da miedo. Yo lo he demostrado con cifras, ellos prefieren pagar, por ejemplo, oxígeno y con esa mensualidad podemos comprar una planta de oxígeno que no hay”, señaló Narciso.

Rósulo Narciso criticó que las autoridades no pongan atención a sus reclamos para mejorar las condiciones de los servicios de salud, como fortalecer el Hospital del Valle para convertirla en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) regional.

“No hay voluntad tanto del Gobierno Nacional, ni Regional, teníamos una reunión este lunes, pero no hubo. La ministra vino y dijo vamos a fortalecer la UCI regional, pero no se trata de intención, sino de acción, qué hago yo si no tengo ventilador, sino tengo personal médico, ahora estoy peleando porque no tengo midazolan en Huánuco”, refutó.

Para el dirigente, Huánuco es la región más olvidada por las autoridades del Perú. "El presidente se ha ido a Arequipa, a Tumbes, a Cajamarca, a Puno, pero nunca ha venido a Huánuco, con pandemia, ni siquiera el primer ministro, ni la ministra de Salud. Solo llegaron las ministras Rocío Barrios y Gloria Montenegro como turistas”, aseguró.

En el Norte del país, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, Rodolfo Cruz, criticó que hoy se pierda de vista el grave problema de salud que padece el país.

“El problema del Perú es la crisis de salud, con este sistema decadente que nos ha llevado a los estándares de ser líderes a nivel internacional con letalidad, con contagiados y allí debería darse la principal atención no solamente de los médicos y enfermeras, personal de salud, sino del Perú entero como tal, ese el objetivo”, sostuvo.

En la región Huánuco, a la fecha se reportan 627 fallecidos, de cuales 6 son médicos, mientras que Lambayeque suma 2254 defunciones y 23 mil 395 contagiados, según información del Ministerio de Salud.