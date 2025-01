Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Libertad Hallan a adolescente presuntamente secuestrada en Trujillo: pedían un millón de soles por su rescate

Los presuntos secuestradores le exigían a los padres de la menor el pago de un millón de soles como rescate. | Fuente: RPP

Una adolescente de 16 años fue hallada por los efectivos de la Policía Nacional en un operativo tras presuntamente permanecer secuestrada por sujetos desconocidos, quienes la mantuvieron retenida durante tres días. El hecho se produjo en Trujillo, en la región La Libertad, según informó la PNP.

El alférez Josemir Samaniego, jefe el área de Extorsiones y Secuestros de la División de Investigación Criminal (Divincri), indicó -en diálogo con RPP- que la adolescente salió a comprar a una tienda ubicada en Alto Moche por la noche el último sábado y nunca regresó a su vivienda.

Tras ello, los padres de la menor denunciaron su desaparición ante las autoridades. Luego de varias horas de espera, los presuntos secuestradores enviaron mensajes y audios a los progenitores de la víctima a través de WhatsApp, exigiéndoles el pago de un millón de soles como rescate.

“Los extorsionadores llamaron y le hicieron hablar a la niña, amedrentándola. La niña indicó también que le están pidiendo un millón de soles, que por favor la familia colabore, que está amarrada a un árbol y que se encontraba en precarias condiciones, que no podía comer, no le habían dado comida, no tenía donde hacer sus necesidades y que la tenían escondida”, indicó el alférez Samaniego.

Menor fue hallada caminando sin rumbo

Las acciones de inteligencia de la Policía Nacional permitieron hallar uno de los posibles lugares donde habría sido llevada la víctima.

Al llegar al lugar ubicado en un punto del distrito trujillano de Simbal, los efectivos de la PNP encontraron a la adolescente caminando sin rumbo cerca a la zona.

Tras ello, la menor señaló a la PNP que sus presuntos captores se tratarían de dos hombres adultos. Estos la habrían amenazado con atentar contra su vida si sus padres se negaban a pagar el rescate.

Para el progenitor de la víctima, el caso se trataría de una confusión, pues asegura que su familia no cuenta con recursos económicos para pagar el rescate que le solicitaban.

La Policía viene realizando las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los delincuentes que presuntamente mantuvieron retenida a la menor.