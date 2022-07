Rondas campesinas de Chillia | Fuente: Cortesía

José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, aseguró este lunes que las mujeres acusadas de brujería y retenidas por las rondas campesinas del distrito de Chillia, provincia de Pataz han sido torturadas.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias, José Luis Agüero desmintió al prefecto regional de Pataz, Pablo Luis Contreras, quien señaló que las mujeres serían liberadas hoy a las 8:00 p.m. y que cumplían trabajos comunitarios, denominada "cadena ronderil".

"El prefecto acaba de decir que la cadena ronderil que están haciendo estas mujeres constituiría en hacer trabajo social, pero eso no es así. La cadena ronderil que se ha estado realizando es una sanción que consiste en hacer vigilia los castigados, en este caso las dos mujeres, de día y de noche. Las pasan por comunidades y las castigan. Las desnudan, les ponen ortiga en el cuerpo, muchas veces con el látigo. No es que hagan trabajo social, eso no es verdad", afirmó.

José Luis Agüero precisó que con las fotos y videos que los familiares de las mujeres acusadas han presentado a la Defensoría del Pueblo se evidencia que ha habido "maltratos degradantes y humillantes" e incluso "tortura" por parte de las rondas campesinas.

"Las rondas juegan un papel muy importante. Sin duda, tiene autonomía en cuanto a su organización y el establecimiento del orden y de la seguridad en su comunidad, que son parte y brazo derecho de las comunidades en la zona rural, pero eso no les da la facultad, y está en la propia Constitución, para realizar actos contra los derechos humanos. La propia Constitución establece ese límite. El derecho que ellos tienen llega hasta el derecho de otros y no se puede realizar este tipo de actos como se ha visto en los videos donde las mujeres están colgadas de una viga o están siendo agredidas con látigo", dijo.

Además, el representante de la Defensoría del Pueblo lamentó que el subprefecto de Chillia no ayudó a los familiares de las mujeres acusadas de realizar brujería asegurando que no podía hacer nada porque es rondero y está involucrado en el caso.

Ocho mujeres fueron capturadas el pasado 1 de julio por la base ronderil de Chillia por presuntas prácticas de brujería en el anexo de Carhuacocha, según refirió el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro.



De acuerdo al dirigente ronderil, dos de ellas fueron liberadas y las otras seis permenecen retenidas, tras haber declarado que practicaron brujería en contra de personas de esta localidad de la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

"Son 8 (personas detenidas), ya he hablado con el presidente distrital. A dos ya las han liberado. Ellas han hecho compromiso: que se van a retirar también del pueblo. Ellas mismas han hecho su declaración, han sido intervenidas ahí por unas prácticas de brujería", comentó el dirigente de las rondas campesinas en esta locaidad de la sierra de la región La Libertad.

