La Libertad: hallan en la playa de Huanchaco cadáver de menor que estaba desaparecido

| Fuente: ANDINA/imagen referencial | Fotógrafo: Luis Puell

El cuerpo de un menor de edad fue hallado en la playa de Huanchaco, en la región La Libertad, según informó el jefe de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú, Diego Obregón.

El oficial refirió que se trataría del menor de 13 años que desapareció el último miércoles, cuando se bañaba en el sector conocido como La Bocana, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.

"Se ha encontrado un cadáver, parece que es del niño que se había perdido. Al principio me dijero que no es, porque parecía más grande, de 20 no de 13 años. Pero me dicen que llegaron los familiares y han mencionado que es quien se había perdido", declaró Obregón a RPP Noticias.



El oficial de la Policía Nacional contó qué el hermano del menor, Renzo del Piero Pérez Luján, quien es además un efectivo policial, llegó hasta el balneario de Huanchaco y, tras ver el cuerpo, indicó que se trataba de su hermano menor Frank Luis Delgado Luján, de 13 años.

Además, el oficial señaló que no se tiene otro reporte de desaparición de un menor de la misma edad y, por las condiciones en que se encuentra el cuerpo, ya llevaría días en el mar.

Sin embargo, por temas legales, se espera los resultados del examen del médico legista para confirmar la identidad y así la Fiscalía pueda disponer la entrega del cuerpo a sus familiares.

El jefe policial recordó que el sector La Bocana no es apto para bañistas; sin embargo, en esta zona el pasado 6 de abril se reportó que tres adolescentes estaban siendo arrastrados. Solo se pudo rescatar a dos de ellos.