Estudiantes trujillanos se congregan en Plaza Mayor para recitar Trilce de César Vallejo | Fotógrafo: Cortesía

Tras varias semanas de rigurosos ensayos, el último viernes 28 del presente, más de 12,000 estudiantes de diveros colegios trujillanos dieron vida al Poema III de "Trilce" del vate y escritor liberteño, César Abraham Vallejo Mendoza.

El impulsor de esta hazaña fue el irreverente poeta trujillano David Novoa, quien se propueso concretar esta actividad para conmemorar el centenario de la publicación del poemario de Vallejo.



Precisamente fue Novoa quien, con bandera peruana en mano, dio voz a las primeras líneas de la obra poética:

"Las personas mayores

¿a qué hora volverán?"

Los miles de estudiantes congregados en la Plaza de Armas de la ciudad repetían en unísono coro a Novoa, quien inmediatamente proseguía:

"Da las seis el ciego Santiago,

y ya está muy oscuro".



Autoridades regionales presentes en recital de Trilce | Fotógrafo: Cortesía

Se logró un récord

Hace algunas semanas, David Novoa anunció que la meta era contar con la presencia de 10,000 estudiantes, cifra que hasta antes del 28 de octubre, representaba el récord más numero de personas reunidas para recitar un poema. Llegado el día, la cifra superaba lo propuesto. No eran 10,000 sino 12,000 los asistentes.

"En los siguientes días se va a alcanzar al notario Miguel Pajares los registros de asistencia. Yo he visto una multitud. De repente han sido cincuenta millones y no me he dado cuenta", declaró el poeta a RPP Noticias.

Novoa dijo estar conmovido y agradecido con la casa de la Casa de la dentidad Regional y el Gobierno regional: "sin ellos, esto solo hubiera sido un sueño de un poeta para otro poeta, pero ellos han logrado materializarlo. Fue maravilloso. Si el Perú estuviera aunado por el arte y no peleado por la política, transformaríamos el mundo", puntualizó.

NUESTROS PODCAST

EP45 | Conflictos sociales en segunda vuelta

Las nueve regiones que definirán a su gobernador regional en segunda vuelta acumulan un importante número de conflictos sociales, si bien este tema ha estado ausente durante la campaña, ¿Por qué es importante que los candidatos lo incluyan en sus agendas? En este informe lo abordamos con especialistas.