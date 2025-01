Trujillo: hombre agredió a supervisor de limpieza por decirle que no bote basura fuera de horario

El hecho ocurrió en la urbanización Los jazmines de Trujillo. Personal de la Policía Nacional viene investigando el caso.

Un hombre con un cuchillo en mano golpeó en el rostro a un funcionario del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) solo porque este le indicara que no debe botar sus bolsas de basura fuera del horario establecido en Trujillo, región de La Libertad.

El funcionario agredido, Juan Carlos Vilca, indicó a RPP que temió por su vida al pensar que iba a ser apuñalado por este hombre, aún no identificado.

"Estaba temeroso de que usara el arma. A veces uno piensa por su familia, por eso no me di cuenta del golpe que me metió. Estaba en una moto, me caí, mi celular se ha malogrado", expresó.



Vecinos de la urbanización Los jazmines, lugar donde se dieron los hechos y reside el agresor, indicaron que el hombre tiene antecedentes de hechos de violencia.

Por lo pronto, Vilca ya denunció formalmente la agresión y la policía viene investigando el caso.