Migraciones ha tenido serios problemas todo el día por la falta de pasaportes | Fuente: Defensoría del Pueblo

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una inspección en sede de Migraciones y alertaron que no hay insumos para imprimir pasaportes, pese al anuncio de que se garantizaba la correcta atención a los pasajeros en el aeropuerto.

“Supervisamos oficina de Migraciones en el aeropuerto y constatamos que no hay insumos para impresión de pasaportes, pese a anuncio de garantizar atención. Pasajeras/os con vuelos próximos aún no son atendidos. No hay criterio adecuado para atender contingencia”, denunció la institución mediante Twitter.

La Defensoría del Pueblo solicitó a Migraciones la atención preferente de acuerdo a la necesidad y cercanía de vuelo para todos los usuarios.





#Callao Supervisamos oficina de @MigracionesPe en @AeropuertoLima y constatamos que no hay insumos para impresión de pasaportes, pese a anuncio de garantizar atención. Pasajeras/os con vuelos próximos aún no son atendidos. No hay criterio adecuado para atender contingencia. (1/2) pic.twitter.com/Nqjes0YMTQ — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) April 11, 2022

“Ante ello, hemos pedido atención preferente, según necesidad y cercanía de vuelo. Exigimos que Migraciones brinde información clara a las/os usuarias/os y realice las gestiones necesarias ante las aerolíneas. #LasPersonasPrimero“, precisó la entidad.

Migraciones aseguró que el impasse estaba solucionado

El superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, aclaró que las grandes colas y malestar de esta mañana para obtener un pasaporte se originó por un "problema con el sistema", pero señaló que eso ya había sido solucionado.

En entrevista con el programa Conexión de RPP, Jorge Fernández aclaró que el proveedor de la institución ha entregado 16 000 pasaportes con lo cual la "atención a los ciudadanos está garantizada".