Ocho músicos volvieron a tocar y cada uno saco 30 soles y frutas que les regaló el público de la calle | Fuente: RPP Noticias

Músicos que integran “La Gran Banda de Paramonga”, región Lima, salieron a las calles para compartir sus mejores temas, deleitar al público y generar algo de ingresos para mantener a sus familias.

El joven director de la banda, Edson Villacorta Guerrero, contó que la última vez que tocaron y danzaron fue el 24 y 25 de febrero, antes del inicio de la emergencia, en la Fiesta de las Cruces. “Nos tocó un buen contrato con 26 músicos por 12 horas de banda y cobramos 7 mil soles”, expresó.

Hoy, la COVID-19 los ha dejado sin opción de contratar, pues en las diferentes ferias de Tunan, Cerro Blanco, Huayto, Pativilca, Supe y Barranca compartían los peculiares huaynos, huaylas y valses.

“Toco saxo desde los 15 años. Soy hijo único. Empecé tocando bombo en la banda de mi colegio Santa Rosa de Lima y luego mi maestro me dijo: '¿Por qué no aprendes instrumento de vientos?' Y como no había clarinete, aprendí a tocar el saxo”, cuenta Edson Villacorta.

La Gran Banda de Paramonga cumplirá su tercer aniversario en setiembre y Edson Villacorta había pensado celebrarlo a lo grande, pero la pandemia le ha cortado todos los planes, al extremo que piensa reinventarse.

“Por la pandemia tenemos que ver una forma de generar ingresos, en mi caso voy a tener que sacrificar la música y dedicarme a mi carrera, pues también soy operario de maquinaria pesada y estudio en Senati mecánica automotriz, pero veo que mis músicos se han quedado sin nada y eso me duele”, dice el joven director musical de 22 años.