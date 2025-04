Loreto: delincuentes armados roban cerca de 50 000 soles en joyas de oro en Iquitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después del atraco, los ladrones huyeron a bordo de una motocicleta. | Fuente: RPP

Dos delincuentes armados y encapuchados asaltaron una joyería ubicada en la tercera cuadra de la calle Ricardo Palma, en la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto.

Los sujetos se llevaron cerca de 50 000 soles en joyas de oro, luego de amenazar a las trabajadoras, según informaron fuentes policiales a RPP.

De acuerdo con una de las vendedoras, el hecho ocurrió cuando estaban a punto de cerrar el negocio. Allí, los asaltantes les apuntaron con un arma de fuego y se llevaron la mercadería que estaba en las vitrinas.

“Estábamos cerrando y veo que le gritan al chico. Yo miro y veo que entra con un ‘pata’ encapuchado. Ahí es donde lo veo con su arma, es brome dije, pero con el susto me caigo en el piso. Como mi celular estaba en mi mano, lo boto, porque de repente me dispara, no vaya a creer que estaba llamando a la policía. Han metido su mano y se han llevado todas las joyas”, explicó una de las colaboradoras del negocio.

Delincuentes huyeron

Después del atraco, los ladrones huyeron a bordo de una motocicleta; sin embargo, fueron grabados por las cámaras de seguridad y las personas que estaban cerca de la joyería. Y es que el hecho delictivo ocurrió a plena luz del día, según indicaron los vecinos.

Tras recibir el aviso, los agentes policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones e identificar a los ladrones.

Por su parte, los afectados han pedido mayor seguridad en la zona para evitar que sucedan más hechos delictivos.