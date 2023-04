Las intervenciones de la PNP se realizaron en la comunidad nativa Barranco Chico, distrito de Huepetuhe, provincia del Manu, y en un sector de la reserva comunal Amakaeri. | Fuente: Mininter

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), destruyeron maquinaria y accesorios valorizados en un total de S/ 42 511 725, usados por mineros ilegales en dos puntos de la región Madre de Dios.

En la operación se descubrió cuatro retroexcavadoras, tres excavadoras, cuatro cargadores frontales, un volquete. También se halló 25 motores grandes y pequeños, 19 bombas de agua, 19 bombas de succión, 13 motobombas, 19 generadores eléctricos, 18 motosierras, 13 arrancadores y 32 compresoras de energía, entre otros.

De igual manera, encontraron 42 campamentos rústicos, 25 casas rústicas de madera y 15 machetes, así como un gran número de herramientas, combustible (petróleo y diésel) y aceite para motor.



Las intervenciones de la PNP se realizaron en la comunidad nativa Barranco Chico, distrito de Huepetuhe, provincia del Manu, y en un sector de la reserva comunal Amakaeri.



La Policía Nacional detuvo a Fredy Quispe Ccorahua (37) y Eusebio Nina Mamani (44), mientras realizan actividades de minería ilegal. | Fuente: Mininter

Detención de tres personas

Precisamente fue en la primera zona de Madre de Dios donde se halló la mayor cantidad de maquinaria pesada, accesorios y herramientas, valorizados en un total de S/ 31 479 025. Durante esta intervención, también se detuvo a Fredy Quispe Ccorahua (37) y Eusebio Nina Mamani (44), mientras realizan actividades de minería ilegal.



Los equipos y las herramientas encontradas fueron destruidas, luego de constatarse el daño ocasionado al bosque y de acuerdo con los protocolos establecidos.



El operativo, denominado “Restauración 2023”, estuvo al mando del jefe de la Dirección de Medio Ambiente, Gral. PNP Gregorio Villalón, y fue ejecutado por miembros de dicha unidad especializada, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y la División contra la Minería Ilegal.



Esta acción policial también contó con la participación de un fiscal adjunto de la Quinta Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.

