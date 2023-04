Piura: 50 % de los caseríos de San Juan de Bigote se encuentran aislados por las fuertes lluvias

14 personas se quedaron varadas en medio del río La Pareja y La Quemazón debido a las intensas lluvias. | Fuente: RPP

Las lluvias en Perú continúan afectando a los pobladores del norte del país. Diecisiete de los 33 caseríos que tiene el distrito de San Juan de Bigote, ubicado en la provincia de Morropón (Piura), se encuentran aislados tras la activación de las quebradas y el incremento del caudal del río La Pareja y La Quemazón, según informó el alcalde Víctor Jiménez.

“San Juan de Bigote tiene 33 caseríos, tenemos el 50 % de los pueblos aislados por el río. Nosotros como plataforma de Defensa Civil estamos tratando de pasar en balsas, llevando ayuda a esos pueblos aislados. No tienen luz, no tienen agua, no pueden pasar alimentos”, informó el alcalde de San Juan de Bigote a RPP Noticias.

Se tratan de los caseríos Miraflores, Olluco, Limonal Alto, Limonal Bajo, San José, La Pareja, La Quemazón, Santa Rosa, San Martín, entre otros. Estos sectores se encuentran aislados desde hace un mes desde que se intensificaron las lluvias.

Rescatan a 14 personas en ríos La Quemazón y La Pareja

La tarde del domingo 16 de abril, 14 personas, entre ellos niños y adultos, quedaron aislados en medio del río La Pareja y La Quemazón cuando retornaban a sus viviendas. Los pobladores fueron sorprendidos por el aumento del caudal.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el que se ve a adultos y niños clamar en medio de lágrimas y gritos por ayuda, pues temían ser arrastrados por la corriente del río.

El alcalde del distrito de San Juan de Bigote, Víctor Jiménez, hizo un llamado a la Policía, el Ejército, el Gobierno regional y el Centro de operaciones de Emergencia Regional (COER) para que envíen un helicóptero a la zona y rescaten a los 14 habitantes.

Finalmente, los ciudadanos fueron rescataron por un poblador, por lo que la Unidad de Rescate y Salvataje de la PNP se tuvo que regresar a medio camino, tras ser informada de la noticia.