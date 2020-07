Colegio Médico criticó trabajo de autoridades de la región San Martín. | Fuente: RPP Noticias

El decano del Colegio Médico de la región San Martín, Anderson Sánchez, lamentó que la poca coordinación entre las autoridades locales y regionales, genere complicaciones para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus.

En diálogo con RPP Noticias, el representante de los médicos de esta región, dijo que fue un error elegir como presidente del comando regional COVID-19 al gobernador regional, Pedro Bogarin Vargas, porque no tiene capacidad de convocatoria con los alcaldes. Esto origina que la mayor cantidad de autoridades locales trabaje de manera independiente sin un plan definido desde el gobierno regional o el Ministerio de Salud.

“El gobernador no es jefe de los alcaldes. Cada uno tiene autonomía, por eso hay esa fragmentación. A las reuniones que convoca no va ningún alcalde. Y si a esto le sumamos que el Ministerio de Salud tampoco puede intervenir por el tema de descentralización, estamos hablando que cada uno hace su plan”, indicó.

Remarcó que, por estos problemas, hospitales como los de Rioja o Bellavista permanecen cerrados, por trabas administrativas o temas judiciales, afectando a los pacientes de Moyobamba, Tarapoto y Tocache.

“Por ejemplo, en Tarapoto cada uno trabaja por su lado. Aquí el hospital tiene un solo intensivista, lo demás está cubierto por otros especialistas. El gobierno regional ha gastado el 26% de su presupuesto hasta ahora”, agregó.



Falta de especialistas y problemas en las referencias

Dijo que otro problema es la falta de médicos especialistas para atender a las unidades de Cuidados Intensivos recién equipada e inaugurada para recibir a pacientes críticos.

“Hay un hospital nuevo con seis máquinas, pero no se usa porque no hay médicos. No hay especialistas. Son en su mayoría médicos generales. Esto trae como consecuencia la muerte de pacientes”, anotó.

Y por si esto fuera poco también mencionó que hay deficiencias para referir a los pacientes graves de Tocache, porque la red de salud pertenece a Huánuco y hay trabas en las gestiones para su traslado.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades porque quedan pocas camas disponibles en la región.