Representante de Zofratacna pide repotenciar la zona fronteriza de Tacna

10 May 2023 - 00:56

Para mejorar este panorama, de Marzo solicita al gobierno de Dina Boluarte aprobar un Decreto Supremo para que se modifique el artículo 71 de la Constitución y se permita la inversión extranjera dentro de la Zofratacna, ya que una Zona Franca en la que no participe la inversión extranjera, "no tiene sentido". "Ahí está el artículo 71 de la Constitución donde no permiten inversión a 50 km. de la frontera [...] No (se pide) derogar ese artículo, de ninguna manera, pero sí acortarlo, que no sea 50 km. sino que sea 25 o 20 km." señaló.