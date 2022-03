César Acuña se pronunció sobre convocatoria a Acuerdo Nacional. | Fuente: Andina

El líder del partido político Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, señaló que su agrupación no acudirá a la convocatoria al Acuerdo Nacional el próximo 26 de marzo anunciado por el presidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial indicó que les parece "inadecuado" que se haya organizado este evento con representantes de diferentes sectores miembros dos días antes del debate y votación de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

"Convocar al Acuerdo Nacional en medio de un proceso de vacancia presidencial nos parece una medida inadecuada e inoportuna. Los compromisos que se deriven pueden confundir a la ciudadanía. Por eso anuncio que APP no acudirá a esta convocatoria, en resguardo del debido proceso", expresó.

Previamente se dio a conocer que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estaría llamando a los partidos políticos afines al Gobierno, gobernadores regionales y alcaldes para contar con ellos para la reunión prevista para el sábado.

Moción de vacancia

El presidente Pedro Castillo respondió sobre si acudirá el próximo lunes 28 de marzo al Congreso de la República para brindar sus descargos tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

Consultado por RPP Noticias si este acudiría, el mandatario respondió que el irá a donde sea citado. "Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro iré. No he venido a robar un centavo", expresó.

El pasado 14 de marzo, los parlamentarios de diversas bancadas admitieron a debate la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. 76 congresistas votaron a favor de la admisión, mientras que 41 parlamentarios lo hicieron en contra. Se registraron también 2 congresistas sin respuesta, dos ausencias y una abstención.

El grupo parlamentario Perú Libre votó en contra con 27 votos y una abstención, Fuerza Popular votó a favor, con 23 votos, Acción Popular también votó a favor con 13 votos y Alianza Para El Progreso de la misma manera.