Cabe resaltar que el fiscal José Domingo Pérez explicó a los magistrados que al llamar "dictador" a Alberto Fujimori se estaba remitiendo al contenido del auto de enjuiciamiento que ya había pasado el control del juez de la etapa intermedia.

"Me permito justificar, página 120, 131, 174 del auto de enjuiciamiento. No estoy indicando ningún término, ninguna frase, que no haya sido controlada por las partes, por el juez de la etapa intermedia, y me estoy sometiendo estrictamente a lo que fue objeto de control”, aseveró.

Tras ello, la magistrada Caballero García quedó conforme y le permitió continuar con su exposición.