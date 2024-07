Giuliana Loza niega supuestos gestos obscenos durante audiencia: "Estábamos hablando de las horas que quedaban"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Giuliana Loza indicó que Keiko Fujimori acudirá presencialmente a la audiencia del próximo 15 de julio

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori en el caso Cócteles, se pronunció por el pedido que hizo el fiscal José Domingo Pérez para que el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional imponga sanciones contra la referida jurista y el abogado Humberto Abanto por haber realizado presuntos gestos obscenos en la audiencia del pasado 2 de julio.

"Ha habido una falta de respeto que se está documentando (...) en la audiencia del 2 de julio, en momentos que quien habla, producto del agotamiento de una sesión de más de cinco horas en la que estuve presentando la acusación, los abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, me refiero a los letrados: Humberto Abanto y Giuliana Loza, realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV", dijo el fiscal.

"Es por eso que corresponde (...), ante estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual, que ustedes pueden verificar el significado de los mismos, que (se) imponga las recomendaciones, correcciones y las sanciones que establece el ordenamiento procesal", expresó.



Ante ello, luego de los descargos de Giuliana Loza, el colegiado indicó que verificaría los videos y que, en la próxima audiencia, se daría respuesta al pedido de Pérez Gómez.

"Estábamos hablando de las horas que quedaban pendientes"

A su salida de la audiencia, Loza Ávalos negó que sus gestos hubieran sido obscenos, y señaló que se refería a las horas que faltaban para que el representante del Ministerio Público terminara su exposición.

"No hay expresiones obscenas, no sé de dónde sacan eso. Yo lamento que el fiscal se haya sentido aludido por aquello que no existe y que haya interpretado algo totalmente incorrecto e indebido. Yo les agradecería que ustedes vean el video, porque ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando con el Dr. (Humberto) Abanto de las horas que quedaban pendientes para la exposición de parte de la Fiscalía, porque estamos viendo uno, dos, tres”, señaló.

"Dejemos de lado el discurso que lo único que hace es desnaturalizar el proceso (…) Acá venimos a discutir cuestiones jurídicas, y lo único que hasta el día de hoy no escuchamos son, precisamente eso, cuestiones jurídicas", acotó.

En esa línea, la abogada dijo que le pediría al fiscal Pérez Gómez que deje el "show político" y al colegiado de la sala que no acepte su petición de sanciones.

"Yo le pediría al señor Pérez que deje de lado el show político, acá estamos hablando de cuestiones jurídicas, cuestiones penales, y nada de eso aparece hasta el día de hoy. Ya llevamos tres sesiones y ¿qué hemos avanzado? Pasamos del show del chaleco antibalas al show político. Yo creo que hay que ser serios con esta cuestión", sostuvo.

"Yo espero sinceramente que la sala no acepte estas peticiones que, por demás, es una cuestión entre Humberto Abanto y yo. En verdad, no ando pensando las 24 horas en el señor Domingo Pérez, si él anda pensando en mí 24/7 es cuestión de él, no mía”, apuntó.

Finalmente, Loza Abanto indicó que su patrocinada, Keiko Fujimori, acudirá presencialmente a la audiencia programada para el próximo lunes, en que expondrá sus alegatos de defensa.

"Ella nunca ha rehuido (..), ella siempre ha estado presente, y vamos a estar presentes como siempre dando la cara", precisó.

"Estén atentos a cada sesión (…) Se van a dar cuenta de que en este caso no hay un caso penal y al final vamos a terminar con la absolución de la señora Keiko Fujimori", puntualizó.

Keiko Fujimori denunció agresión contra Giuliana Loza cuando se retiraba de audiencia

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales, denunció una "cobarde agresión" sufrida por su abogada, quien habría sido víctima de una presunta manifestante.

Según indicó Fujimori Higuchi, Loza Abanto fue atacada "por la espalda, con palos en la cabeza, sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección mínima, demostrando que no existe ninguna garantía".

"Rechazo este acto de violencia y me solidarizo con Giulli frente a este ataque", puntualizó.