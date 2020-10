Jorge Muñoz: congresista Ricardo Burga busca inestabilidad al pedir que Martín Vizcarra considere dejar el cargo

El burgomaestre consideró que se debe respetar la institucionalidad. | Fuente: Municipalida de Lima / Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró desestabilizador el comentario del congresista Ricardo Burga de Acción Popular de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería considerar su permanencia en el cargo tras la revelación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sobre la licitación del proyecto Lomas de Ilo.

En declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP Noticias, el burgomaestre indicó que es necesario respetar la institucionalidad del país, por lo que se debe investigar la situación del presidente Vizcarra, sin afectar su periodo como mandatario.

“Siempre he dicho que nosotros tenemos que buscar generar institucionalidad y tranquilidad, no es cierto. Entonces buscar inestabilidad o no digamos ayudar a que las cosas estén estables a veces puede ser un remedio no muy bueno para la sociedad”, indicó.

En esa línea, Muñoz calificó de serias las contradicciones en las que habría incurrido el presidente durante su entrevista al dominical Panorama tras la aclaración de la Unops, difundida en el diario El Comercio, pues dicha oficina indicó que no se encargó de licitar la obra ni realizar el estudio de mercado como aseguró el jefe de Estado.

El burgomaestre reiteró que el caso debe investigarse desde ahora con un proceso que llegue “hasta las últimas consecuencias”, para que el presidente Vizcarra responda ante las autoridades cuando termine su mandato el 29 de julio de 2021.

“La versión de Unops que contradice lo dicho por el presidente el fin de semana, eso realmente muy muy serio y evidenciaría que no hay una expresión correcta, verosímil en lo que el presidente habría expresado (…) Creo debemos hacer que esto comience a investigarse desde ahora y que puedan haber procesos hasta las últimas consecuencias una vez que el mandatario haya terminado su tiempo, su mandato y eso va a ser el día 29 de julio”, dijo.

El alcalde también resaltó la importancia de la institucionalidad en el país para el fortalecimiento de la democracia, por lo que consideró que es necesario que las autoridades deben ser las primeras en ser evaluadas y juzgadas ante la opinión pública siempre respetando el debido proceso.

NUESTROS PODCASTS:

En este episodio de 'Espacio Vital', el doctor Elmer Huerta explica la función que cumple la mascarilla para evitar los contagios del nuevo coronavirus.