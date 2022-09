José Williams es nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Lady Camones. | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, José Williams, consideró que es oportuno que el ministro del Interior, Willy Huerta, brinde explicaciones al Parlamento por la remoción y posterior reposición del coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de Personas (DivBus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

Desde el Cercado de Lima, Williams Zapata reiteró que la permanencia de Colchado, quien integra el grupo de policías que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, es vital para garantizar la continuidad de las investigaciones en contra del presidente Pedro Castillo y su entorno

“[¿El ministro del Interior debe responder por esto?] Pienso que… es necesario que dé una explicación por qué sucedió esto", declaró a los medios de comunicación.

“Como no está clara la razón por la que [Colchado] se va y vuelve, lo que se necesita es una respuesta, y las personas que están en las comisiones del Congreso saben darse cuenta. Al invitarlo, él [ministro del Interior] va a responder y la comisión va a tener su propia deducción”, agregó.









"Espero que sea un malentendido"

Así, el titular del Legislativo dijo esperar que el cambio se haya tratado de un “simple malentendido” que el Gobierno de Pedro Castillo deberá aclarar a través del ministro del Interior.

“Creo que el coronel Colchado es garantía de que la investigación se realice como corresponde por el cargo que viene cumpliendo. Escuché que había sido retirado del cargo, no me pareció que eso esté bien, pero luego me informaron que volvió al cargo. Espero que sea un malentendido, porque no es conveniente para la Policía y la Fiscalía que el coronel salga”, señaló.

Finalmente, Williams Zapata remarcó que no es oportuno que el Ejecutivo realice cambios abruptos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o la Policía Nacional del Perú (PNP), “porque se quiebra la institucionalidad”.

“Los cambios generan un descontento en la Policía porque hay un cambio y otro cambio. No es bueno poner las manos dentro de las fuerzas del orden: Policía y Fuerzas Armadas, eso desinstitucionaliza y crea malos hábitos (sic)”, puntualizó.

Huerta anuncia investigación

Mientras tanto, el ministro del Interior, Willy Huerta, anunció que ha solicitado un informe al viceministro de Orden Interno para conocer todo lo concerniente al caso del coronel Harvey Colchado, tras la difusión de un memorando sobre el retiro del referido oficial de los cargos asignados.

Tras un operativo de destrucción de puentes ilegales en la frontera con el Ecuador, el titular del Mininter indicó que Colchado seguirá en el cargo, ello luego de que se dejara sin efecto su retiro que ocurrió "de manera inconsulta y sin poner de conocimiento de mi despacho".

"Sin autorización de mi despacho se ha producido esta situación, se pidió el informe al viceministro de Orden Interno a fin de que se informe de la situación y se establezcan las responsabilidades del caso. Mi despacho no tenía conocimiento de esta situación y por eso he dispuesto que se me informe al respecto", declaró.