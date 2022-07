Luis Solari estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El exministro Luis Solari se mostró a favor de la reelección parlamentaria, al considerar que esto permite que haya congresistas especialistas para distintos temas necesarios de la agenda política nacional.

“¿Tener un congresista tres periodos que es especialista en derecho de petróleo, por ejemplo, en una situación como esta, sería valioso o no?, ¿dónde están los expertos de hidrocarburos? En la calle. No tienen poder para hacer y decir”, dijo en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, el también excongresista rechazó el argumento de quienes están en contra de la bicameralidad, esgrimiendo que esta reforma ya fue rechazada años atrás en un referéndum.

“Eso sería decir que la realidad es inmutable, que la historia no camina, que no salen arrugas, que no salen nuevos peruanos ni peruanas. La realidad dice otra cosa”, manifestó.



Lucha contra la corrupción

En otro momento, Luis Solari analizó la lucha contra la corrupción en el país, considerando necesario dotar de más recursos a la Contraloría y al Ministerio Público.

“Hay que hacer crecer la Contraloría y el Ministerio Público. No puede ser que el contralor y la fiscal de la Nación tengan que ir a mendigar fondos al Ejecutivo, cuando para nosotros eso es fundamental. La lucha contra la corrupción está ahí”, sentenció.

A la par, el exministro consideró que se debe restaurar en el país “el enfoque socioformativo en la educación”, que -dijo- fue eliminado de la currícula escolar en los años noventa.

“En la década del noventa, en el 92, pasaron los organismos internacionales y, en la reforma de la institución, eliminaron la enseñanza de ética, lógica, educación cívica; borraron la educación basada en el valor de los demás”, refirió.

