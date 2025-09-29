Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"No tenemos representatividad": la cuarta jornada de protesta de la 'Generación Z' contra la clase política peruana, en imágenes

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
Una nueva movilización de la llamada Generación Z, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, se llevó a cabo en el centro histórico de Lima en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Las protestas concentraron a grupos feministas en la plaza San Martín, desde donde marcharon hacia la avenida Abancay, donde se ubica la sede del Congreso.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
Una manifestante criticó duramente a los parlamentarios por aprobar leyes en contra de la ciudadanía. Se supone que el Congreso es el grupo que representa a la población, pero no tenemos representatividad. Todas las leyes que promulgan, que votan a favor, siempre son en contra del pueblo, cuestionó. Ya queremos que todos los corruptos se vayan. La población ya está cansada, añadió.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra los manifestantes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra los manifestantes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra los manifestantes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra los manifestantes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra los manifestantes.
1/11
Una nueva movilización de la llamada Generación Z, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, se llevó a cabo en el centro histórico de Lima en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Las protestas concentraron a grupos feministas en la plaza San Martín, desde donde marcharon hacia la avenida Abancay, donde se ubica la sede del Congreso.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
Una manifestante criticó duramente a los parlamentarios por aprobar leyes en contra de la ciudadanía. Se supone que el Congreso es el grupo que representa a la población, pero no tenemos representatividad. Todas las leyes que promulgan, que votan a favor, siempre son en contra del pueblo, cuestionó. Ya queremos que todos los corruptos se vayan. La población ya está cansada, añadió.
Los asistentes a la cuarta jornada de protesta también rechazaron a la clase política, entre ellos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Dina Boluarte.

Una nueva movilización de la llamada Generación Z, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, se llevó a cabo en el centro histórico de Lima en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. ( Fuente: EFE)

Publicidad:

Más galerías

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA