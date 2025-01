Abogado de congresistas incluidos en denuncia constitucional tilda de “barbaridad jurídica” acusación de la Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Aníbal Quiroga, defensa legal de los congresistas José Williams y Roberto Chiabra, rechazó la denuncia presentada por el Ministerio Público contra sus clientes y otros nueve legisladores por la aprobación de una ley que -según la tesis fiscal- habría beneficiado a cinco de sus colegas con una doble percepción de ingresos (sueldo y pensión).

“Lo que ha hecho la Fiscalía es una barbaridad jurídica y denota una gran ignorancia”, manifestó el abogado constitucional en Ampliación de Noticias.

La Fiscalía de la Nación anunció ayer, miércoles, que ha presentado una denuncia constitucional contra once parlamentarios implicados en la aprobación de una ley que benefició a cinco legisladores con una doble percepción de ingresos: sueldo de congresistas y pensión como oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales.

Para Quiroga, la denuncia fiscal “no se sostiene”, ya que un pensionista no es un funcionario del Estado; por lo que -en su opinión- no existiría una doble remuneración.

“Lo que dice la Constitución es que nadie puede percibir dos remuneraciones del Estado, es decir, pago por el trabajo que uno realiza. El pensionista no realiza un trabajo, el pensionista recibe lo que ha ahorrado durante su vida”, refirió el abogado.

“A nosotros nos retienen mensualmente una cantidad (de dinero), para que, cuando estemos jubilados, recibamos una pensión sin trabajar. Eso no es remuneración, eso es pensión”, sentenció.

Esto -apuntó- está contemplado en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 2018, en la se diferencia ambas figuras.

“Hablo como especialista y como abogado de dos congresistas que han sido indebidamente acusados, porque eso no se sostiene. Un pensionista no recibe una remuneración; reciben, como el propio castellano lo dice, una pensión”, refirió.

“Entonces, decir pensión y remuneración es hacer una analogía que no existe en la ley y constituye una barbaridad. Están denunciando a estos congresistas por gusto, por algo que no se sostiene y que no tiene ninguna viabilidad jurídica”, sentenció.



Américo Gonza se pronuncia

Más temprano, el congresista Américo Gonza -uno de los denunciados- señaló que no es incompatible recibir una remuneración y una pensión en simultáneo, luego de la denuncia de la Fiscalía de la Nación, por un proyecto que permitió a cinco congresistas recibir sueldos y pensiones de las Fuerzas Armadas o la Policía.

En Ampliación de Noticias, Gonza Castillo calificó de despropósito la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra él y otros diez congresistas por haber intervenido en un proyecto que permitió a cinco de ellos recibir sueldo y a la vez pensión.

La denuncia, realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, comprende a los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.