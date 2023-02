Alejandro Muñante, parlamentario de Renovación Popular y tercer vicepresidente del Congreso, indicó este jueves que su agrupación parlamentaria no respaldará el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales a 2023, pues consideran que dicha iniciativa busca responsabilizar de la crisis al Congreso.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el legislador indicó que con esta propuesta el Gobierno busca “lavarse las caras”, por lo que la bancada de Renovación Popular rechazará la iniciativa.

“La bancada de Renovación Popular ahí sí, de manera integral, va a rechazar esta propuesta que creemos en realidad no es que busque una solución, lo que creemos en realidad es una especie de lavada de cara por parte del Ejecutivo, porque saben perfectamente bien que eso no se va a aprobar, porque no se va a aprobar”, sostuvo.

“Quiere responsabilizar a este Congreso de la crisis política que ella no puede manejar y presenta este proyecto sabiendo que no tiene los votos. La presidenta también tiene parte de responsabilidad habiendo estado en un gobierno como ministra durante mucho tiempo y hoy pretende responsabilizar solo al Congreso de toda la crisis política que fue ocasionada principalmente por el señor Pedro Castillo”, añadió.

El legislador señaló que si este proyecto es aprobado se tendría ir a referéndum, lo cual no permitiría cumplir con los plazos mínimos electorales. Añadió que, si bien está de acuerdo con que se adelanten los comicios, este adelanto debe darse con reformas constitucionales las cuales consideró que este Congreso puede realizar.

“Así es, yo estoy de acuerdo que se haga dentro de un plazo razonable, que nos permita al menos, aprobar algunas reformas electorales, para las cuales sí tenemos los votos para reformas electorales que no implican necesariamente una reforma constitucional”, sostuvo.

“Eso nos va a dar incluso la posibilidad de que se respeten algunos plazos mínimos como, por ejemplo, las elecciones internas, la depuración del padrón, para que se permita el plazo mínimo para poder tachar o excluir a candidatos o la posibilidad de que nuevos partidos políticos se inscriban”, agregó.

El camino restante: Ejecutivo sustentará ante el Congreso

Agotadas las posibilidades desde el Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá que sustentar ante el Parlamento el nuevo proyecto de ley de reforma constitucional que establece la modificación del periodo de gobierno de la presidenta de la República, y de representación de los congresistas y parlamentarios andinos, elegidos en las Elecciones Generales de 2021.

Precisamente esta tarde, a través de un oficio, la secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó que el ministro de Justicia, José Tello, sustente este viernes 3 de febrero ante la Comisión de Constitución el proyecto del Poder Ejecutivo para el adelanto de elecciones este 2023.

Este pedido ocurre luego de que el mencionado grupo de trabajo parlamentario convocara al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que exponga ese día el proyecto de ley de reforma constitucional que establece el adelanto de elecciones generales para el 2023.

La presentación del jefe del Gabinete Ministerial había sido programada para este viernes 3 de febrero a las 3 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. En esta sesión extraordinaria también participarían los jefes del Reniec y de la ONPE, así como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Las tres autoridades habían sido citadadas para exponer sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político a implementarse en eventuale comicios. No obstante, en el caso del presidente del Consejo de Ministros, este solicitó al ministro de Justicia, José Tello, que se presente en su representación.