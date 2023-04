Congresista Katy Ugarte es denunciada por recortar sueldo a sus trabajadores

Katy Ugarte dejó la bancada del bloque magisterial y se encuentra como no agrupada | Fuente: Congreso

Trabajadores y asesores que laboran para la congresista Katy Ugarte sufrieron el recorte de sus sueldos, según un reportaje del dominical Cuarto Poder. El dinero fue destinado a pagar publicaciones en medios de comunicación que mejoren la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco.

En el reportaje se mostraron conversaciones entre los trabajadores donde revelan que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno.

“Me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera 1 sol, cuando la congresista tiene un fondo por función de representación”, señaló una de las trabajadoras en el chat. En total se recaudaba 2 000 soles para dicha finalidad.

Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza para Katy Ugarte, recibía el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña. El citado programa mostró el comprobante de una transferencia bancaria que uno de los trabajadores de la congresista realizó a esta persona por S/ 1 300 soles en diciembre pasado.

El asesor principal de Ugarte, Roger Torres Pando, confirmó al dominical sobre los montos de dinero que cada trabajador entregaba, según él, de "manera voluntaria", pero aclaró que jamás han sido descuentos. Sin embargo, en los chats conseguidos por el programa se evidencia que los trabajadores sí estaban incómodos con la situación.

El comunicador Yuri González, quien trabajó hasta setiembre del año pasado en el despacho de Ugarte, comentó que él propuso la “colecta voluntaria” como parte de una estrategia comunicacional, pero Manuel Navarro, su predecesor, afirmó que solo obedecía a las órdenes del asesor principal de la congresista Ugarte.

La congresista y exministra de Salud no se ha pronunciado al respecto de esta grave acusación. Ella actualmente es una legisladora no agrupada, es decir, no se encuentra integrada a una bancada en el Parlamento.

Congresistas que recortaban sueldos a sus trabajadores

El caso de Katy Ugarte se suman a las denuncias contra las legisladoras Rosio Torres y Magaly Ruiz, ambas parlamentarias de Alianza Para el Progreso.

Un reportaje dominical reveló que, al extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, se le pedía un aporte mensual voluntario de 1 500 soles "para el bolsillo" de la parlamentaria Magaly Ruiz, quien “está endeudada hasta el cuello por el tema de campaña” electoral de 2021. El asesor principal de la legisladora, Johnny Romero, estaría implicado también en este hecho.

El programa Punto Final reveló que —de acuerdo con el testimonio del joven de 34 años— Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de la congresista Magaly Ruiz, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo les abonaba su remuneración.

Este mismo dominical reveló que la parlamentaria Rosio Torres habría obligado a sus trabajadores a realizar depósitos de parte de sus sueldos en la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

Tras la difusión de la denuncia periodística, la bancada de Alianza Para el Progreso retiró a la legisladora Rosio Torres de la Comisión de Ética. Posteriormente, el líder del partido, César Acuña, anunció su expulsión de las filas apepistas.