Piden Pleno presencial para elección de los miembros del TC | Fuente: Congreso

En conversación con RPP Noticias, el vocero de la bancada de Acción Popular, Franco Salinas, indicó que el pedido, para que el Pleno de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) sea presencial, ha recibido el apoyo de la mayoría de la Junta de Portavoces. Asimismo, dijo que es necesario alargar la legislatura hasta el 24 de julio.

“El pedido que hizo Acción Popular de llevar a cabo un Pleno presencial ha sido ampliamente respaldado por mayoría, hemos llegado en representación de casi 90 votos”, dijo.

“Lo que queremos es asegurar una elección que tenga la atención debida de los parlamentarios. (...) En algunas reformas constitucionales había los 87 votos, pero se han llegado a menos, porque la virtualidad necesaria no ha permitido esta cantidad de votos”, añadió.



Según Salinas, en varias ocasiones hay los votos suficientes, pero los congresistas no responden al llamado de asistencia, porque no prestan la atención suficiente a la sesión del Pleno, ya que “humanamente no es posible”.

De otro lado, Lenin Checco, congresista del Frente Amplio, rechazó el pedido de Acción Popular porque “atenta” contra la salud y el Reglamento del Congreso, que permite las sesiones virtuales.

“No es tan cierto el tema de que se necesite la presencialidad para poder definir este tema (la elección del Tribunal Constitucional). Hay temas más importantes como de salud, la reactivación económica, que no necesitaron la votación de forma presencial de mis colegas congresistas”, comentó en RPP Noticias.

“Eso atenta al derecho a decidir, ya que en el Reglamento se ha modificado que puede haber sesiones que no sean presenciales”, agregó el parlamentario.

Además, Checco deslizó la posibilidad que el pedido se esté haciendo para “presionar a algunos de sus colegas para que puedan votar de acuerdo a sus intereses”.

Respecto a la ampliación de la legislatura, dijo que “hay temas pendientes”, pero que “habrá que evaluar para ver por qué se quiere ampliar”.

