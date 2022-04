Congreso: convocan a Junta de Portavoces para este martes 26 de abril

Congreso de la República | Fuente: Andina

Por disposición de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se convocó a Junta de Portavoces para este martes 26 de abril a las 3:30 p.m.

La sesión se realizará de manera presencial en la Sala Grau del Palacio Legislativo, según la citación enviada a los integrantes de la Mesa Directiva y portavoces de los grupos parlamentarios.

Tras finalizar la reunión, el documento da cuenta de que se pasará a sesión de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del Pueblo.

El oficio, dado a conocer mediante la cuenta en Twitter del Congreso, lleva la rúbrica del Oficial Mayor del Parlamento, Hugo Rovira Zagal.

Oficio a presidentes de comisiones ordinarias

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, envió este lunes un oficio para informar a los presidentes de las comisiones ordinarias de criterios adoptados en una reunión realizada el 11 de abril de este año con el fin de mejorar la productividad y calidad legislativa del Parlamento.

A través del Oficio Circular 128-2021-2022-ADP/PCR, María del Carmen Alva precisó que en la citada reunión algunos presidentes de las comisiones ordinarias no pudieron asistir. Además, detalló los criterios acordados.

En primer lugar, señaló la remisión a la presidencia del Congreso de un listado de hasta 5 proyectos de ley, que los presidentes de las comisiones consideren deberían ser priorizados o aprobados por vuestra comisión y/o Pleno, hasta el fin de la Segunda Legislatura Ordinaria 2021-2022.

"A efectos de que sean considerados oportunadamente en la Agenda del Pleno, en lo que resta de las sesiones plenarias. La información deberá ser remitida, a más tardar, el día viernes 29 de abril del año en curso", afirmó.



Como segundo punto indicó la "necesidad e importancia" de impulsar los proyectos de ley a debatir y aprobar, que guarden relación con los 71 temas aprobados en la Resolución Legislativa del Congreso 002-2021-2022-CR, por la que se aprueba la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2021-2022, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre del 2021.

"La remisión de la relación de los proyectos de ley respecto de los cuales el Poder Ejecutivo, hasta la fecha, no ha cumplido con remitir las opiniones sectoriales y/o institucionales, respectivas", expresó como tercer criterio.



Finalmente como último criterio, María del Carmen Alva destacó la necesidad de no seguir priorizando ni aprobando leyes de carácter declarativo.



