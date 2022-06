María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso María del Carmen Alva ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de atentado contra los poderes del estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, sedición o motín, de acuerdo al código penal.

La denuncia fue presentada por el abogado César Ortiz Leandro Inocencio. Esto tiene que ver con los audios presentados por el semanario Hildebrandt en sus trece con respecto a un escenario en el que se plantearía la vacancia del presidente Pedro Castillo y la posibilidad de que Alva sea presidenta de transición.

En el audio en mención, la actual presidenta del Congreso señala lo siguiente:

“Si Pedro Castillo es retirado del cargo, el actual parlamento no tiene que desaparecer y que se puede promover una campaña para difundir la interpretación de constitucionalistas a favor de que las elecciones sean solo presidenciales y no generales. (…) Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo”.

Cabe mencionar que, a través de su cuenta personal de Twitter, la presidenta del Congreso rechazó y condenó la difusión del segundo audio.

“Está fuera de contexto y editado. Conversaciones basadas en el debate constitucional, con referencia a las FFAA es porque ellas no avalarían un potencial cierre inconstitucional del Parlamento", escribió la titular del Legislativo.

