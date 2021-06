Edgar Alarcón rechazó la decisión del Congreso de dejar sin efecto su contratación como asesor. | Fuente: RPP

El suspendido congresista Edgar Alarcón rechazó la decisión del Congreso de dejar sin efecto su contratación como asesor de la comisión especial que investiga presuntas irregularidades en obras de la región Puno, grupo de trabajo presidido por el acciopopulista Orlando Arapa.

En diálogo con RPP Noticias, el también excontralor dijo que las razones esgrimidas por Recursos Humanos del Congreso para dejar sin efecto su contratación no tienen “ningún sustento legal”, pero adelantó que no realizará acción para revertir esta decisión.

“Recursos Humanos se ha pronunciado el día de ayer, indicando que no procede mi contratación, porque yo he sido suspendido del Congreso y, adicionalmente, me indicaron que yo ya tengo código como congresista, que mi código sigue vigente y no podría crearse otro código”, comentó.

“No tiene ningún sustento legal por qué no procedería mi contratación. Se ha quedado sin efecto mi contratación, (pero) lo voy a dejar ahí. He hablado con el oficial mayor (del Congreso) y me dice que sigo siendo congresista, pero me llama mucho la atención que yo, cuando voy al Congreso, no me dejan ingresar a ninguna sesión”, añadió.

“Necesito trabajar”

En otro momento, Edgar Alarcón dijo que, tras ser suspendido por el Congreso, no cuenta con ingreso alguno, por lo que necesita trabajar para mantener a su familia.

“No tengo ningún beneficio del Congreso, ningún tipo de sueldo o ingreso. Necesito trabajar, soy una persona que tiene una familia. No hay una explicación clara y legal sobre el asunto”, sentenció.

Edgar Alarcón fue contratado por la mentada comisión congresal como asesor, hecho que fue cuestionado por la bancada del Partido Morado. Luego, la propia Mesa Directiva solicitó un informe legal para ver si era viable esta contratación.



