El fiscal Rafael Vela dijo que su hermano es libre de buscar sus "aspiraciones personales" y que él no se involucra en ellas. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, Rafael Vela, comentó sobre la postulación al Congreso en 2020 de su hermano, Carlos Vela, por la lista de Alianza para el Progreso (APP).



“Esa es una decisión personal, no puedo hacer comentario político. La ley de carrera fiscal me lo impide. SI mi hermano tomó una decisión de este tipo es una decisión de carácter personal, no de carácter familiar”, aseguró este miércoles en Nada está dicho por RPP.



Aseguró que su hermano tiene sus propios méritos y su hoja de vida que respaldan su trabajo. La labor que Rafael Vela desempeña está desligada de la de su hermano, quien es médico.



“Cualquier tipo de palabra mía, referida a lo que puede ser una decisión de carácter personal puede ser mal interpretada de una forma inadecuada, hasta desde el punto de vista familiar. Porque, si yo le pidiera a mi hermano que desista de una postulación podría verse que yo soy un ser mezquino, en la parte de sus aspiraciones personales”, aseveró.



Carlos Vela postulará con el número 7 de la lista del partido de César Acuña Peralta para Lima. El último sábado, Alianza para el Progreso publicó la lista de sus 140 candidatos al Congreso de la República en las elecciones de 2020.