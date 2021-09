Bancada Perú Libre ofreció una conferencia de prensa

El congresista de Perú Libre Jaime Quito acusó que se ha pretendido "tergiversar" las declaraciones que ofreció sobre la presunta agresión verbal que habría hecho el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, contra la congresista Patricia Chirinos. El parlamentario aseguró que "lucha" a favor de los derechos de la mujer, pero evitó confirmar si fue testigo el diálogo entre ambos personajes en el cual se habría producido la agresión.

"Condenamos cualquier tipo de violencia contra la mujer, todas las instancias del Estado debemos y tenemos que estar comprometidas a una lucha en contra de la violencia hacia la mujer de cualquier tipo. En cuanto a lo que se ha señalado respecto a ese tema, yo he sido presidente de la Junta Preparatoria y he estado viendo mis temas y no me inmiscuyo ni me meto en conversaciones de otros congresistas", indicó.

El legislador, quien según la congresista Patricia Chirinos fue testigo de la presunta agresión que recibió de parte de Guido Bellido, dio por "cerrado" este tema. En esa línea también se manifestó el congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada, quien aseguró que el partido está "comprometido" con los derechos de la mujer.

"Quiero aclarar que jamás para mí sería una broma respecto a ese punto y a ese tema. Vuelvo a señalar: yo en la Junta Preparatoria no puedo ser testigo de algo que no he escuchado. Yo he estado completamente atareado en mis responsabilidades de lo que respecta a las oficinas, la juramentación. Queda totalmente aclarado, no tergiversen mi información", agregó Quito.

Cabe recordar que el congresista por el partido de Perú Libre se encontraba presente durante la agresión verbal que denunció la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, por parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Al ser consultado por el acto, este precisó que no recordaba haber visto eso. "Era una situación tensa porque todo el mundo venía para pedir oficinas, no recuerdo lo que veía, solo vi que estaban bromeando", dijo días atrás.

El parlamentario indicó además que la denuncia que narró la congresista de Avanza País debe de ponerse en contexto. "Hay que contextualizarla y ahí son los que han sido partícipes de la conversación", refirió.

Denuncia pública de Patricia Chirinos

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, denunció este martes que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues, me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

"Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúndeme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.

Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".

PODCAST RPP | Reincorporación de Tacna al Perú

Tacna recuerda 92 años de su reincorporación al Perú con una historia de nostalgia y pertenencia, pero también, con un presente prometedor al ser la región que lidera la vacunación a nivel nacional. Javier Rumiche nos lo cuenta en el siguiente informe.