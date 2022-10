Guillermo Bermejo, congresista de la bancada Perú Democrático | Fuente: Congreso de la República

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva contra el congresista Guillermo Bermejo como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado.

La fiscal Eneida Aguilar pidió que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre Guillermo Bermejo a fin de que se le imponga prisión preventiva por supuestamente vulnerar la regla de conducta de no ausentarse de la localidad donde reside en Lima Metropolitana sin contar con permiso judicial tras, haber asistido a un evento que se realizó en México.

La magistrada precisó que Guillermo Bermejo no presentó un documento idóneo que corrobore que su viaje a México formó parte de sus funciones como parlamentario. Esto al resaltar que por esos días solicitó al Congreso de la República una licencia para no participar en una sesión plenaria por motivo de un viaje de carácter particular.

Falta de requerimiento previo

A su turno, Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, pidió que se declare improcedente este pedido fiscal, al precisar que primero debe haber un requerimiento del Poder Judicial para que un investigado cumpla las reglas de conductas que se impuso como acto previo a un cambio de medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Aldemás, indicó que sobre su defendido no existe una orden de impedimento de salida del país en su contra y que tiene derecho a participar en la vida política.

Tras escuchar a las partes, la jueza Soledad Barrueto informó que notificará su decisión dentro del plazo de ley.

Guillermo Bermejo es investigado junto al también legislador Guido Bellido y el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón por una supuesta vinculación con los remantes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de VRAEM.

