Guillermo Bermejo cuestionó la carta publicada en Twitter por Vladimir Cerrón. | Fuente: RPP

El congresista Guillermo Bermejo marcó distancia de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, y reafirmó que le dará su voto de confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez.

“Yo estoy apoyando al presidente, estoy a favor del Gabinete y estoy por la unidad de la bancada”, manifestó en diálogo con la prensa.

El oficialista cuestionó que Vladimir Cerrón haya publicado en Twitter una carta en contra del nuevo Gabinete sin antes haberla entregado a los miembros de la bancada.

“Entiendo la carta de Perú Libre como que es una reunión de los comités ejecutivos regionales. No sé, no me consta, la presencia de congresistas en esa reunión”, comentó.

“Creo que lo correcto era que esa carta se entregue a los congresistas para hacer una evaluación interna dentro de la bancada. Estoy a la espera que el vocero nos convoque y se evalúe punto por punto”, añadió.

Sobre críticas al Gabinete

Guillermo Bermejo dijo que no está de acuerdo con las críticas de ciertos sectores de la izquierda respecto a que el Gobierno ha tomado un giro hacia el centro o hacia la derecha, a partir de la llegada de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Es su opinión, yo no coincido con eso. No coincido y se lo digo de la manera más fraterna. En esta opinión, no estoy de acuerdo”, comentó.

El legislador brindó estas declaraciones en Huaycán, durante una actividad por la semana de representación, en la que se había anunciado la presencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, cosa que finalmente no ocurrió.



