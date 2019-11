Héctor Becerril insulta a Gloria Montenegro: “Guaripolera, tragasable, muñeca de ventrílocuo”

Héctor Becerril y Gloria Montenegro | Fuente: Andina

“La Ministra no solo hace de guaripolera, también de contorsionista, traga sable, muñeca de ventrílocuo y payaso con tal de quedar bien con quien le pare la olla, su presidente”, escribió el excongresista Héctor Becerril en su cuenta de Twitter en referencia a la ministra de la mujer Gloria Montenegro.

Esto luego de que la magistrada se pronunciara para pedir que se respete el último fallo de la jueza María de los Ángeles Álvarez, que resolvió el reembolso a la constructora brasileña Odebrecht, del dinero que retuvo del Estado por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, en Huánuco.



"Las decisiones del Poder Judicial son mandatorias (…) Mi opinión es que el Perú necesita saber la verdad cueste lo que cueste. El Perú necesita que esa historia que hemos vivido no se vuelva a repetir", indicó Montenegro en declaraciones a la prensa.

La titular de la cartera de la Mujer aseguró que, a pesar de que considera “muy frío” pedir la devolución del dinero, lo importante es saber la verdad. “Esa plata se puede recuperar, creo que es una cosa que se tiene que analizar a profundidad", explicó.

Por su parte, el fiscal Rafael Vela aseguró que la decisión de solicitar el reembolso a Odebrecht (por 524 millones de soles) permite que ellos puedan continuar realizando su trabajo en conjunto con la Procuraduría y la empresa brasileña.



"(El fallo) implica la devolución del dinero que estaba en el fideicomiso producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla con la deducción del pago de la cuota de la reparación civil y los reajustes de las obligaciones tributarias que podrían estar pendientes desde el momento en que se aprobó el acuerdo”, explicó y consideró que quienes afirman que esto traerá reacciones negativas brindan “declaraciones inadecuadas”.

RPP Noticias se comunicó con Becerril para consultarle por las palabras que utilizó en este tuit y esto fue lo que nos respondió.



"Cuando yo dije contorsionista, tragasable, cuando digo todo eso me refiero a que es capaz de hacer cualquier cosa... Lo digo en sentido figurado porque no puede tragar sable... con tal de seguir ganándose ese ministerio que no se ha ganado por su capacidad, porque no me van a decir ustedes que es medianamente inteligente, que conoce del tema. Esta señora no ha llegado a ser ministra por sus méritos", dijo.