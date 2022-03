Ministro Hernán Condori | Fuente: Presidencia

El abogado especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes advirtió que la moción de censura que grupos parlamentarios promueven contra el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, no puede presentarse “y menos debatirse o aprobarse” si previamente no se ha cumplido con alguno de los requisitos que se señala en el reglamento del Congreso.

De acuerdo con la norma que refirió el especialista, estos requisitos son: 1) que el ministro haya sido interpelado, 2) que el ministro haya sido invitado, 3) que el ministro haya concurrido voluntariamente o 4) que haya sido citado y no haya acudido.



“Si no se producen esas cuatro circunstancias, no cabría la presentación de censura, eso señala el reglamento. No se prevé nada más”, dijo el abogado en entrevista con RPP Noticias.



Escenario

Consultado por la posibilidad de censurar a un ministro que aún no ha participado en el proceso de investidura, Delgado-Guembes indicó que la respuesta se encuentra en la experiencia y citó el caso del exministro de Defensa, Pedro Cateriano.



“Aún no había recibido la investidura el gabinete de Juan Jiménez, [Cateriano] fue al Congreso voluntariamente con el objeto de la confianza, respecto a la delegación de facultades que solicitaba para llegar a mejorar la lucha contra terroriso y contra inseguridad”, contó.



Delgado-Guembes precisó que no hay un impedimento que “sea censurado antes de la presentación del gabinete, respecto al voto de confianza”. “El gabinete está en plenitud de las funciones desde que juramentó al cargo delante del presidente, el voto de confianza tiene una naturaleza que es ratificatoria”, dijo.

