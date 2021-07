Mirtha Vásquez refirió a la posible ampliación de legislatura. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reconoció que uno de los factores que explican los cuestionamientos a la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional es que el proceso "se ha retomado demasiado tarde", luego de que este encargo que tenía el actual Parlamento se viera interrumpido por la crisis política que afectó al país en noviembre del año pasado.

"Ha habido un interés por avanzarlo, pero esto ha terminado generando una serie de críticas de parte de la población porque probablemente no se tomaron tiempos suficientes como para que este proceso se lleve adelante de la manera más prolija como se hubiese esperado, entonces ahí hay una preocupación, sin embargo, la mayoría del Congreso decidió llevarlo adelante", opinó.

La titular del Parlamento informó que se ha convocado a sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para el miércoles 7 de julio donde se desarrollará la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Al respecto, pidió "tener cuidado" porque si bien este proceso puede ser legal, también tiene que ser "legítimo".

"Esto tiene que ver con la aceptación de la población, con la confianza que la población tenga en este proceso y yo siempre insto a mis colegas a mirar este aspecto que es muy importante: el respaldo que tenga este proceso. Yo instaría a que evaluemos este tema, creo que cada uno tiene que ser muy responsable de ver si se cumplen las condiciones para poder elegir. Hay que verificar la legitimidad del proceso, eso significa que la población esté lo suficientemente convencida", apuntó.

En entrevista con RPP Noticias, Vásquez dio cuenta de que el actual Parlamento tiene pendiente la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional "y algunas normas que han quedado sin aprobarse", algunas relacionadas con salud y seguridad alimentaria. No obstante, aclaró que se debe evaluar la necesidad de ampliar a una cuarta legislatura.

"Yo creo que podríamos hacerlo en lo que queda (de la legislatura), sin embargo, los colegas piensan que habría que ampliar una legislatura y eso en realidad tiene que pasar por una evaluación de si hay necesidad o no. He recibido un documento de tres bancadas donde requieren la ampliación, pero no hay ninguna motivación", indicó.

"Si hay una absoluta necesidad, algo que hace fundamental que podamos ampliar unos días, podríamos evaluarlo, pero no he visto todavía una motivación específica. De parte de los miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí encontré algunas motivaciones interesantes, pero hay parlamentarios que no la han firmado", agregó.

Finalmente, expresó que la decisión de realizar una sesión presencial fue tomada por mayoría de votos de los representantes de las bancadas en la Junta de Portavoces. Sin embargo, la Mesa Directiva mostró sus reservas debido a la situación de pandemia en la que todavía nos encontramos.



"Entiendo que se decidió esto para poder tener contacto con los candidatos y conocerlos más de cerca, pero nosotros desde la Mesa expresamos que debíamos seguir manteniendo los cuidados por la pandemia", finalizó.

Advierte intención de "descabezar" la Mesa Directiva

En otro momento, Vásquez Chuquilín señaló que las mociones de censura contra la Mesa Directiva que ella preside pueden ser vistas por la ciudadanía con desconfianza y generar una inestabilidad política que no permite avanzar en temas más importantes.

"Hay que tener responsabilidad para plantear una censura, porque se genera una inestabilidad política en el país (…) se genera incertidumbre en la población, hay que tener en cuenta que son los últimos días para legislar y necesitamos pensar por qué se plantean censuras sin razón de ser", expresó.

En entrevista con RPP Noticias, Vásquez cuestionó que al interior del Parlamento sigan circulando posibles mociones de censura, esta vez una que afectaría directamente a ella como presidenta de la Mesa Directiva. Al respecto, criticó que estas iniciativas sean promovidas "por las mismas personas y no por la mayoría parlamentaria".

"No puede ser así, la gobernabilidad del país no puede depender del humor de un parlamentario, creo que hay que tomarlo con más seriedad. Si no hay motivo suficiente para promover una censura, uno se queda con la duda de si lo que está en la mira de algunos parlamentarios es la gobernabilidad del país", reprochó.

"Descabezando a la Mesa Directiva se logra inestabilidad en el país, eso pone en riesgo la propia Presidencia de la República porque yo no soy la titular directa del Parlamento sino el presidente Sagasti. Descabezando la Mesa Directiva podemos generar condiciones para procesos irregulares", agregó.

La titular del Legislativo señaló que las razones por las que se buscaba censurar a la Mesa Directiva no eran válidas pues "se planteaba un error administrativo que fue superado y sobre la reunión del congresista Valdez con el presidente Sagasti, de la que no se tiene certeza total de qué fue lo que ocurrió".

La legisladora afirmó que durante su gestión se ha tratado de lograr consensos mínimos y tratar diversos temas que son importantes para la ciudadanía. Al respecto, saludó a sus colegas que votaron en contra de la censura, al señalar que primó la sensatez y el tiempo que necesitan para continuar trabajando.

