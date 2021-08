Mery Coila (derecha) es la coordinadora regional de Perú Libre en Tacna. | Fuente: Facebook Mery Coila

A su salida de la reunión que sostuvo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, con distintas organizaciones magisteriales, la presidenta del Partido Político Magisterial y Popular, Mery Coila, confirmó que han recibido el formato para inscribir al partido nacido del Fenate, sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo.

El acuerdo de realizar la inscripción se tomó en un congreso de bases magisteriales que se realizó el pasado 30 de julio. "El análisis que se hizo ahí es que el Magisterio participó en las Elecciones 2021 de forma dispersa, en alianza con el partido Perú Libre. Entonces no queremos seguir dispersos, sino crecer, desarrollarnos y estructurarnos como partido político", sostuvo la profesora Mery Coila.

Al ser consultada sobre si el Partido Político Magisterial y Popular es una organización del presidente Pedro Castillo, Coila respondió: "es el partido del Magisterio". "Es un partido que impulsa el Magisterio, pero que es magisterial y popular, donde vamos a participar diferentes sectores de la sociedad civil, también será del pueblo, de las organizaciones, de diferentes sectores", agregó.



Sobre si el presidente Pedro Castillo formará parte de esta futura organización política, Mery Coaila dijo: "Si nuestro presidente también quiere ser parte, están las puertas abiertas". Tampoco descartó que algunos congresistas de la bancada de Perú Libre se conviertan en afiliados. "Vamos a ver cuánto crece [el partido] y cuántos sectores lo van a integrar. Está con las puertas abiertas para poder recibir a todos los peruanos que queremos un cambio".

Diferencias con Perú Libre

Mery Coila sostuvo que dentro de poco convocarán a sus 20 bases regionales para desarrollar el estatuto del partido, así como su ideario, del cual dijo no querer "que nazca de manera unilateral, por la idea de una persona, sino del consenso de todas las organizaciones que van a ser parte de este partido".

Sobre Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, aseguró que no se le ha informado del tema. "No tendríamos por qué informarle o recibir su opinión, porque esto es del magisterio. No tendríamos por qué preguntarle".

El nacimiento del Partido Político Magisterial y Popular no significa, aseguró Mery Coila, la separación de la facción magisterial y la facción partidaria de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República. "[La postulación en las Elecciones 2021] es una alianza del Magisterio y del partido. [Ahora] este Magisterio que estaba disperso simplemente está creciendo... eso no significa partirnos, sino que estamos pasando a organizarnos como un partido político para poder dialogar partido a partido".