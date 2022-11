Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó denuncias constitucionales contra fiscal de la Nación, Patricia Benavides

Patricia Benavides había sido denunciada constitucionalmente por parlamentarios de Perú Libre y Guillermo Bermejo. | Fuente: Andina

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó las denuncias constitucionales que presentaron contra la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Ello durante la misma sesión en donde se admitió a trámite la denuncia presentada por la titular del Ministerio Público contra el mandatario Pedro Castillo.



Luego de dicha admisión, la sesión procedió a la votación de la Denuncia Constitucional 295 que presentaron los congresistas Kelly Portalatino, actual titular del Minsa, Flavio Cruz, Janet Rivas, María Agüero, Waldemar Cerrón Rojas, Guido Bellido, Alex Flores, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Margot Palacios, Alfredo Pariona, Wilson Quispe, Jaime Quito, Abel Reyes, Silvana Robles y María Taipe.

Los parlamentarios son de la bancada de Perú Libre, a excepción de Guido Bellido, quien renunció a la agrupación y actualmente es investigado por la fiscalía. En esta denuncia, la fiscal era acusada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.

El archivamiento se logró con 12 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

Denuncia que presentó Bermejo

Por otro lado, también se archivó la Denuncia Constitucional 306 presentada por el congresista Guillermo Bermejo contra la titular del Ministerio Público, a quien la acusaba de los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Fueron 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención (José Balcazár)

Votos a favor:

Lady Camones (APP), Noelia Herrera (Renovación Popular), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Hernado Guerra García (Fuerza Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), José Arriola (Acción Popular), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Norma Yarrow (Avanza País), Diego Bazán (Avanza País).



Voto en contra:

Segundo Montalvo (Perú Libre), Margot Palacios (Perú Libre), Flavio Cruz (Perú Libre), Elizabeth Medina (Perú Libre), Segundo Quiroz Hamlet Echeverría (Perú Libre),(Perú Libre) y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo).

La Subcomisión también admitió a trámite, con 13 votos a favor, la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

"Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (...) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria", acordó el grupo congresal.

Poder Judicial rechazó demanda de amparo

El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda presentada por el presidente Pedro Castillo en contra de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del período 2021-2022. El pedido del mandatario pretendía anular el informe aprobado por el referido grupo de trabajo parlamentario sobre la demanda constitucional por una presunta traición a la patria.

El fallo precisa que el jefe de Estado "puede ser sometido a procesos de acusación constitucional, antejuicio y juicio político sin que ello suponga lesión a derecho constitucional alguno".

"Se precisa que el demandante fue elegido constitucionalmente y ostenta el más alto cargo público del país; sin embargo, ello no implica que quede exento del control político; no siendo competencia del juzgado constitucional evaluar la legitimidad de los argumentos y pruebas con las cuales la Sub Comisión demandada acusa la infracción constitucional y la existencia de indicios de la comisión del delito", se lee en el documento.