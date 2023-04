Susel Paredes sobre Patricia Benavides: “Empecé a investigar cuando me dijeron que la tesis de la fiscal de la Nación es plagiada"

Patricia Benavides | Fuente: Andina

Susel Paredes, parlamentaria no agrupada, aseguró este viernes haber recibido la información de que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, habría plagiado su tesis, las de maestría y doctorado.

“Empecé a investigar cuando me dijeron: 'la tesis de la fiscal de la Nación es plagiada. Las dos plagiadas, las de maestría y doctorado. Recibí la información de una persona que no puedo decir su nombre”, indicó en el programa Todo se sabe de RPP. Añadió que solicitó a la misma fiscal de la Nación ese documento, pero no se lo dio.

Susel Paredes pidió a la Junta Nacional de Justicia investigar el caso de la tesis de Patricia Benavides debido a que ha realizado controversiales cambios en los equipos que indagan en casos importantes como 'Cuellos blancos'. En ese sentido, dijo que es muy extraño que la Universidad Alas Peruanas señale que no tiene la tesis en su poder.

"La fiscal de la Nación ha retirado del cargo a la fiscal que estaba a cargo del caso de su hermana, presuntamente por liberar narcos, ha cambiado al equipo de los 'Cuellos blancos', modificó a los del caso Sánchez Paredes. La JNJ no me ha respondido (a su pedido)", añadió la parlamentaria.

Paredes criticó que la titular del Ministerio Público esté envuelta en un asunto muy serio. En ese sentido, recalcó que “nadie se olvida, ni bota su tesis, ni la pierde".

“La más alta autoridad, la jefa, la que tiene la más alta titularidad, tiene que ser una persona impecable y tiene que ser una persona que académicamente sea tan solvente que sea capaz de dirigir a los fiscales supremos y a los otros fiscales que son los que acusan y determinan la libertad de las personas”, agregó Susel Paredes.

La congresista también cuestionó el silencio de Patricia Benavides ante los cuestionamientos sobre sus tesis. La legisladora recordó los constantes pronunciamientos de la fiscal de la Nación durante las investigaciones al expresidente Pedro Castillo.

Tesis que desaparecieron

La Universidad Alas Peruanas informó en marzo pasado que las tesis de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, habían desaparecido. Por ello, el Ministerio Público abró una investigación contra la universidad por 60 días por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad al no entregar la tesis doctoral de Patricia Benavides. Los cuestionamientos sobre la existencia de los documentos aumentaron cuando los jurados negaron recordar la sustentación de las mismas.