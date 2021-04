Los congresistas de Fuerza Popular, Marco Pichilingue y Gilber Alonzo, votaron en contra del reemplazo de Edgar Alarcón en la Comisión de Fiscalización. | Fuente: Congreso

La candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló este jueves que no conoce exactamente el caso del congresista Edgar Alarcón para decir que tuvieron razón o no, los parlamentarios fujimoristas que defendieron su continuidad como presidente de la Comisión de Fiscalización.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, Juárez resaltó que "es necesario y es importante que todos podamos conocer el detalle" del caso de Alarcón, a quien se le acusa constitucionalmente por la presunta comisión del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado cuando era Contralor General.



"En el caso del señor Alarcón, no conozco el caso exactamente para decir estos señores no tuvieron razón, estos congresistas en la defensa, o la tuvieron, no conozco el caso respecto a los documentos que constan en el expendiente", indicó.



"Especialmente combatir la corrupción"



Patricia Juárez aclaró que los abogados tienen "una mirada jurídica y legal respecto a lo que consta en los expendientes y documentos" como en el caso de Alarcón. Sin embargo, destacó que Fuerza Popular tiene una "capítulo muy importante en la lucha contra la corrupción" en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.



"Estamos proponiendo y lo vamos a hacer y lo vamos cumplir, queremos un gobierno que de seguridad y tranquilidad y especialmente combatir la corrupción", insistió.



El miércoles la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso eligió como presidente de dicho grupo de trabajo al legislador Héctor Maquera (UPP), en reemplazo del legislador Edgar Alarcón.



Durante la sesión los congresistas de Fuerza Popular, Marco Pichilingue y Gilber Alonzo, defendieron la labor de Edgar Alarcón y votaron en contra de su reemplazo en la citada comisión parlamentaria.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Alrededor de 25 millones de ciudadanos se encuentran habilitados para votar el domingo 11 de abril en el Perú y el extranjero. La mayoría ha manifestado su intención de participar pese a la pandemia. Además, un alto porcentaje recién decidirá su voto en la cola. ¿Cuál es el perfil del elector peruano? Especialistas opinan en el siguiente informe de El Poder en Tus Manos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.