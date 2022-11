Norma Yarrow forma parte de la bancada de Avanza País tras abandonar a Renovación Popular. | Fuente: Congreso Comunicaciones

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, explicó el motivo por el cuál no asistió ayer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para participar en la votación del informe final que recomienda acusar al presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la Patria.

En Enfoque de los Sábados, la legisladora recordó que, antes de ser parte de la SAC, en febrero de este año asumió la denuncia constitucional que presentó un grupo de abogados, encabezados por Lourdes Flores Nano, en contra del jefe de Estado por sus declaraciones en las que se mostró a favor de otorgar una salida al mar para Bolivia.

Así, Norma Yarrow indicó que, en su condición de integrante de la subcomisión que preside Lady Camones, no podía participar en la votación del informe porque no puede ser “juez y parte”, además del riesgo de que el proceso se inhabilite.

“Cuando hago mía la denuncia constitucional, yo no era miembro de la Subcomisión. Cuando eres miembro de la subcomisión, no puedes hacer una denuncia constitucional. […] Si yo votaba, el proceso iba a ser inhabilitado; entonces me sugirieron que pidiera licencia y no votara”, explicó.

Para Yarrow, Castillo sí incurrió en traición a la Patria

En ese sentido, la congresista, del bloque de la oposición, consideró que Pedro Castillo, en su condición de máxima autoridad del Estado peruano, no debió ni siquiera hablar de la posibilidad de convocar un referéndum para consultarle a la población su posición sobre una posible salida al mar para el país altiplánico.

Es por eso que Norma Yarrow afirmó que el jefe de Estado sí incurrió en el presunto delito de traición a la patria. "No he tenido dudas", señaló.

“Él es la máxima autoridad de la nación y está para velar por nuestro territorio y nuestra república. [Pedro Castillo] siempre dice que está aprendiendo a ser presidente, creo que se olvidó que era el presidente electo, que estaba en Palacio de Gobierno y que estaba diciendo que iba a ceder mar a Bolivia”, dijo Yarrow en referencia a la entrevista que Castillo concedió a la cadena internacional CNN.

“Esto inicia desde la campaña, cuando tenía reuniones con Evo Morales, [Castillo] indica que iba a haber una salida al mar para Bolivia. Cuando él hace esta entrevista en Palacio con CNN, ya estaba juramentado como presidente”, sentenció.

Como se recuerda, la parlamentaria no participó en la votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, con 11 votos a favor y 10 en contra, aprobó el informe que plantea inhabilitar y permitir el procesamiento del presidente en el sistema judicial por este caso.