Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

Dos mensajes para el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fueron colocados en los escaños de la bancada de Fuerza Popular, momentos antes de su presentación ante el Pleno del Congreso para la sustentación del presupuesto para el 2022.

"No al acoso político" y "Premier respete a las mujeres" se lee en los textos impresos en hojas de papel que se pegaron en las partes frontales de las curules.

Los mensajes aluden a la reciente denuncia de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País) contra Bellido por agresión verbal.

La denuncia de Patricia Chirinos

El último martes, la parlamentaria reveló en Ampliación de Noticias de RPP que Guido Bellido usó expresiones agraviantes en su contra, cuando solicitaba como un favor que le permitieran ocupar la oficina parlamentaria donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", denunció la congresista de Avanza País.

Esta revelación generó indignación entre congresistas de varias bancadas, así como en diversas figuras públicas, que exigieron que se investigue a Bellido y una rectificación de su parte.

El presidente del Consejo de Ministros niega haber usado esas expresiones y afirma que la denuncia de Patricia Chirinos es parte de una "estrategia" para sacarlo del cargo y desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo.





