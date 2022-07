Primera dama en el Congreso: "Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar"

La primera dama Lilia Paredes se presenta este mièrcoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Fuente: Congreso

La primera dama Lilia Paredes apeló al derecho constitucional a guardar silencio durante la sesión de la Comisiòn de Fiscalización del Congreso a la que asistió la mañana de este miércoles para un interrogatorio sobre el caso de su hermana Yenifer Paredes, quien es investigada en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias.

"Quiero decirles que por recomendación de mi abogado defensor me abstengo totalmente en declarar", dijo la esposa del presidente Pedro Castillo al inicio de su intervención.

Paredes, quien fue acompañada por su abogado Beni Espinoza, indicó que no respondería a las preguntas de los miembros de la comisión parlamentaria porque ya lo hizo ante la fiscalía el último viernes 8 de julio.

Ante la negativa de Lilia Paredes a dar declaraciones, el presidente de la comisión, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), dijo que de todos modos se procedería con las preguntas y si a la primera dama le parecia conveniente podía "hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio".

No obstante, Ventura advirtió minutos más tarde que "guardar silencio en un juicio puede ser útil, pero guardar silencio en política puede ser letal".

El bloque de preguntas lo inició el presidente de la comisiòn, quien pidio a la primera responder si conocía el paradero de su hermana Yenifer Paredes, quien no se presentó a una cita fiscal el último lunes y también sobre las razones de su reunión de más de cinco horas con el empresario Hugo Espino Lucana el 8 de agosto de 2021 en Palacio de Gobierno, entre otras interrogantes.

Todas las veces, Paredes respondió: "Por recomendación de mi abogado me abstengo de declarar". Lo mismo con el resto de preguntas formuladas por los integrantes de la comisión. Solo varió cuando la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano le pregunto por qué decidió asistir a la comisión si no pensaba responder. "Me citaron y estoy acá, es mi obligación cumplir con esto, pero por recomendacion de mi abogado me abstengo de declarar", dijo.

Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por el presidente Pedro Castillo, es invstigada por presuntamente ofrecer una obra de saneamiento en el distrito de Chadín, provincia de Chota, Cajamarca, luego de la difusión de un video en la que aparece junto al empresario Hugo Espino, representante de la la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C, explicando a residentes de un centro poblado los pasos a seguir para sacar adelante la obra.

Lilia Paredes ante la Fiscalía

El viernes 8 de julio, la Fiscalía de la Nación informó que la primera dama Lilia Paredes estuvo alrededor de tres horas rindiendo su manifestación ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes, informó que su clienta respondió un total de 30 preguntas en la diligencia ante el Ministerio Público.

Espinoza, quien también es abogado de Pedro Castillo, afirmó que la esposa del presidente acudirá "sin ningún problema" a la Fiscalía en caso vuelva a ser convocada para dar declaraciones.

"Yo creo que con esta declaración es suficiente. Pero, si se hiciera, la primera dama con mucho gusto va a asistir y va a prestar su cooperación", detalló.

El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios había programado la toma de declaración de Yenifer Paredes para el lunes 11 julio, a las 09:30 horas; sin embargo, la cuñada del mandatario no asistió.