La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, afirmó este martes que los grupos políticos que promovieron la renuncia de Héctor Béjar a la Cancillería, han entrado "en una lógica" de revanchismos que busca generar inestabilidad política en el país.

En declaraciones a la Rotativa del Aire de RPP Noticias, la parlamentaria dijo que no comparte las expresiones de Béjar sobre el terrorismo que lo llevaron a su renuncia, pero consideró que tampoco se debe hacer "aprovechamiento político" de ellas,

Béjar renunció al ministerio de Relaciones Exteriores este martes, luego de ser duramente cuestionado por declaraciones suyas, en las que acusó a la Marina de Guerra del Perú de haber “iniciado” el terrorismo en el país y de haber sido “entrenados por la CIA”.

Al respecto, Luque opinó que no se puede negar que en el país "muchísimas personas" murieron por acciones de grupos terroristas, pero que tampoco se debe ocultar que as Fuerzas Armadas y la Policía también dejaron víctimas en la época de conflicto armado. "Contemos la historia como corresponde, no distorsionemos", dijo.

La congresista de Juntos por el Perú insistió que hay un bloque de bancadas, entre las que mencionó a Fuera Popular, que han entrado en una "lógica de revancha parlamentaria, de inestabilidad y no se abocan a los problemas del país".

Plantón en Torre Tagle

Esta mañana se realizó un plantón de decenas de personas frente a la sede de la Cancillería, exigiendo la salida de Héctor Béjar por sus polémicas declaraciones.

El exlegislador Jorge del Castillo, vocero del colectivo civil Almirante Miguel Grau Seminario, condenó las palabras de Héctor Béjar, que en su opinión no debe seguir al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“¿Cómo podemos aceptar esto? El gobierno debe hoy día mismo darle de baja a este canciller que se ha excedido en su comportamiento. No me van a decir que porque lo declaró antes no vale. Justamente lo de antes sí vale, porque refleja su verdadero pensamiento”, dijo a RPP Noticias.

