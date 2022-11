Informe de denuncia constitucional no fue aprobado en la Subcomisión presidida por Lady Camones | Fuente: Andina

La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se evaluaba la aprobación del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, fue suspendida debido al ingreso de los 4 nuevos miembros titulares a dicho grupo de trabajo.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, aprobó un cuarto intemedio, a pedido del parlamentario José María Balcázar, de Perú Bicentenario, por lo que la sesión se retomará mañana martes o, según indicó la parlamentaria, "a más tardar, el miércoles de esta semana".

"Para atender lo solicitado por el congresista Balcazar sobre un cuarto intermedio, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está de acuerdo y vamos a notificar formalmente a los nuevos integrantes y a alcanzarles también copia del video de esta sesión que se está desarrollando, y copia del informe para que tomen conocimiento. Así, de manera formal podamos continuar (...) con el debate y someter a votación la presente denuncia y todas las que están en agenda", indicó Camones

Cabe señalar que antes de iniciar la sesión de la subcomisión, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó la modificación de los integrantes de dicho grupo de trabajo.

Los integrantes de la subcomisión que fueron reemplazados fueron los parlamentarios de Acción Popular, Ilich López, Darwin Espinoza y Jorge Luis Flores, y la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, quien se encuentra de licencia tras asumir la cartera de Salud.

En el lugar de los parlamentarios reemplazados ingresan: Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola, los tres de la bancada de Acción Popular; y Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, en lugar de Portalatino.

Controversias

Durante la sesión, tras la propuesta del parlamentario José María Balcázar, la congresista Martha Moyano se mostró a favor de aprobar un cuarto intermedio, sin embargo, cuestionó que los nuevos integrantes de la subcomisión desconozcan el contenido del informe sustentado previamente por el congresista Diego Bazán.

"Solo con fines de trámite, de formalidad que también debemos cumplir, no con fines de que no tienen conocimiento. Claro que tienen conocimiento porque son también de la (Comisión) Permanente, sus bancadas les han informado. O sea sí tienen conocimiento (...) Por un tema de procedimiento, es correcto lo que usted plantea, porque puede haber dicho alguien que no esté que se está debatiendo algo de lo que no tomó conocimiento", señaló la parlamentaria de Fuerza Popular.

Asimismo, el congresista Darwin Espinoza, quien ya no es miembro titular de la subcomisión, cuestionó que en la sesión haya "parlamentarios que no tendrían" que estar ahí.

"Hay integrantes de la subcomisión que no deberían estar presentes (...) y que estarían invalidando cualquier proceso o procedimiento (...) Si había una invocación a que congresistas que estamos investigados por cualquier motivo salgamos de esa subcomisión, nosotros hemos presentado nuestra declinación; pero hay otros congresistas que se aferran de forma sospechosa a pertenecer a esta subcomisión, sabiendo que no pueden integrarla", cuestionó.

Por su parte, tras definirse la suspensión de la sesión, el parlamentario Diego Bazán, quien sustentó el informe, mostró su desacuerdo en lo que consideró una "dilatación innecesaria" de la votación.

"El procedimiento indica que la agenda se debe pasar siempre un día antes de la sesión. En este caso no se hizo porque hay que recordar que los cambios recién se hicieron en la mañana (...) Los congresistas demostraron que tenían conocimiento del caso (...) La votación debía ser hoy día. Pero bueno, fue parte de la estrategia del oficialismo de dilatar el tema. Ahora ya queda en potestad de la presidenta levantar este cuarto intermedio y yo espero que sea a más tardar mañana", señaló.