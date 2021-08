Vocero de Perú Libre: “Béjar señaló que sus palabras fueron descontextualizadas y lo explicará”

El vocero de Perú Libre se refirió en torno a las declaraciones brindadas por el ministro de Relaciones Exteriores. | Fuente: Andina

El congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Jaime Quito, se refirió en torno a las declaraciones que brindó el actual ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, en torno a la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

En conversación con Ampliación de Noticias, el parlamentario Quito señaló que el ministro brindará las explicaciones del caso. "Héctor Béjar ha señalado que eso ha sido descontextualizado y lo va a explicar", dijo.

Sin embargo, Quito señaló que hay temas más importantes para el país como la pandemia de la COVID-19. "Me preocupa que, más alla de rasgarse las camisetas, en estos momentos no son nada pertinentes. Estamos ad portas de una tercera ola y no estamos asumiendo responsabilidad", indicó.

Si bien Jaime Quito no indicó si Héctor Béjar debe de renunciar al cargo, precisó que no cree que "esa sea la salida".

Declaraciones

La Marina de Guerra del Perú expresó su rechazo "tajante" a las recientes declaraciones del canciller Héctor Béjar en las que acusa a esta institución de haber "iniciado" el terrorismo en el Perú y de haber sido "entrenados por la CIA". A través de un comunicado, calificaron estas expresiones como una "afrenta" en la lucha contra el terrorismo.

"Constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viudas, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción, así como contra todos los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución", señalan en el comunicado.

"La Marina de Guerra del Perú deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional de continuar la lucha contra el terrorismo, dentro del marco legal vigente", culmina la nota.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, indicó que ningún ministro ha cometido apología al terrorismo, aunque consideró de "desafortunadas" las declaraciones del canciller Héctor Béjar.





